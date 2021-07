Alcuni parlavano di ciccioni | altri ululavano Chiara Ferragni attacca i politici in Aula per il ddl Zan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) Non ha dubbi: l'odio deve essere combattuto. Sempre. E sui social, dove è fortissima, adesso arriva un altra vera e propria battaglia epocale. "Diciamo sempre che l'odio non va combattuto solo con la repressione ma deve essere combattuto anche con l'educazione, quindi perché non educare i nostri figli a non odiare gli? Perché dei principi di semplice buonsenso come questo devono dividere il paese e la politica?”, tuona. “Non impone niente”: quello dellaè un vero e proprio monito. Indiscusso. Le sue parole sono diventate virali dopo l'intervento in Senato (dove è approdato il DDL Zan, ...