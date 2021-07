Al via il XXVIII Concorso di Ceramica Contemporanea

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 luglio 2021) A Grottaglie, famosa città della, inizia il conto alla rovescia per ildi, l’esposizione rivolta agli artisti, italiani e non, che si esprimono attraverso il materiale ceramico. L’esposizione, promossa ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie, parte ufficialmente il 24 luglio per chiudere i battenti il 30 settembre 2021. Sono 38 le opere selezionate, sulle 119 proposte pervenute dall’Italia e dall’estero, che saranno esposte nella sala del Castello Episcopio di Grottaglie. Durante la serata di inaugurazione verranno ...