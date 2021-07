Al via il Telesia Film Festival, Caporaso: “Estate ricca di eventi, già lavoriamo per il futuro” (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSarà Peppe Lanzetta ad aprire lunedì 19 luglio alle ore 19.30 nel Parco Jacobelli di Telese Terme il Telesia Film Festival 2021. Il drammaturgo, attore e scrittore presenterà il suo ultimo libro “Il Dio inquieto. Elogio di Diego Armando Maradona” edito da Colonnese, vero e proprio atto d’amore nei confronti del più grande calciatore della storia, che Lanzetta ha scritto di getto, dopo aver partecipato con un proprio monologo allo spettacolo evento organizzato da Alessandro Siani al Teatro San Carlo in onore di Diego Armando Maradona, dal titolo “Tre volte dieci”. Era il 16 gennaio del 2017. Poi la serata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSarà Peppe Lanzetta ad aprire lunedì 19 luglio alle ore 19.30 nel Parco Jacobelli di Telese Terme il2021. Il drammaturgo, attore e scrittore presenterà il suo ultimo libro “Il Dio inquieto. Elogio di Diego Armando Maradona” edito da Colonnese, vero e proprio atto d’amore nei confronti del più grande calciatore della storia, che Lanzetta ha scritto di getto, dopo aver partecipato con un proprio monologo allo spettacolo evento organizzato da Alessandro Siani al Teatro San Carlo in onore di Diego Armando Maradona, dal titolo “Tre volte dieci”. Era il 16 gennaio del 2017. Poi la serata ...

