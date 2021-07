Agguato in strada | famoso conduttore è stato ferito a colpi di pistola Le sue condizioni

Advertising

valigiablu : Morto il giornalista investigativo Peter R. de Vries. Nove giorni fa era stato ferito gravemente a colpi di arma da… - charliecarla : RT @charliecarla: È morto Peter R. de Vries, grande giornalista investigativo olandese. Era stato vittima di un agguato in strada pochi gio… - UffPost : RT @charliecarla: È morto Peter R. de Vries, grande giornalista investigativo olandese. Era stato vittima di un agguato in strada pochi gio… - CIsmaele : RT @charliecarla: È morto Peter R. de Vries, grande giornalista investigativo olandese. Era stato vittima di un agguato in strada pochi gio… - julien883 : RT @claudio_2022: Morto Peter de Vries, giornalista investigativo olandese: è stato ucciso in un agguato in strada. -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato strada

... alle 19.30 del 6 luglio in unadi Amsterdam. Ricoverato in ospedale, il giornalista è sempre rimasto in condizioni critiche fino alla sua morte. Un'ora dopo l', la polizia ha arrestato ...... ferito il 6 luglio in unarmato, è morto oggi in ospedale, secondo quanto ha reso noto la sua famiglia. De Vries, 64 anni, era stato raggiunto da colpi di pistola perad Amsterdam ...Facebook Shares Peter de Vries non ce l’ha fatta. Il noto giornalista investigativo olandese, ferito il 6 luglio in agguato armato, è morto oggi in ospedale, secondo quanto ha reso noto la sua famigli ...15 luglio 2021 Peter de Vries non ce l'ha fatta. Il noto giornalista investigativo olandese, ferito il 6 luglio in un agguato armato, è morto oggi in ospedale, secondo quanto ha reso noto la sua famig ...