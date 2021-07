Agenzia delle dogane, trasparenza addio: va in prescrizione il processo del concorso-farsa (Di giovedì 15 luglio 2021) Sfocia in un clamoroso nulla di fatto la vicenda giudiziaria relativa al concorso-farsa indetto nel 2012 dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per la copertura di 69 posti di dirigente. Nell’ultima udienza del processo penale in corso a Roma, i giudici hanno infatti annunciato che la prescrizione scatterà il prossimo 16 agosto. Una vera beffa per i tanti concorrenti che confidavano di trovare in tribunale quella trasparenza loro negata da una procedura concorsuale a dir poco truffaldina. Ma è stata una beffa anche per chi, come il combattivo sindacato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Sfocia in un clamoroso nulla di fatto la vicenda giudiziaria relativa alindetto nel 2012 dall’e dei Monopoli per la copertura di 69 posti di dirigente. Nell’ultima udienza delpenale in corso a Roma, i giudici hanno infatti annunciato che lascatterà il prossimo 16 agosto. Una vera beffa per i tanti concorrenti che confidavano di trovare in tribunale quellaloro negata da una procedura concorsuale a dir poco truffaldina. Ma è stata una beffa anche per chi, come il combattivo sindacato ...

