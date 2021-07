Afghanistan, talebani offrono tregua di tre mesi in cambio di 7000 prigionieri (Di giovedì 15 luglio 2021) I miliziani continuano ad avanzare e ieri hanno preso il controllo del lato afghano del valico di Spin Boldak, al confine con il Pakistan, costringendo i vicini a chiuderlo Leggi su rainews (Di giovedì 15 luglio 2021) I miliziani continuano ad avanzare e ieri hanno preso il controllo del lato afghano del valico di Spin Boldak, al confine con il Pakistan, costringendo i vicini a chiuderlo

eziomauro : Afghanistan, Cnn: 'I talebani giustiziano a freddo 22 soldati arresi' - riotta : Ora che i Talebani si accingono a calare dalle giogaie dell'#Afghanistan sulle città per bruciar scuole femminili,… - Avvenire_Nei : I taleban stanno tornando padroni dell'Afghanistan e puntano su Kabul - StefanoGalieni : RT @battiston_g: #Afghanistan: 1) i Talebani avrebbero proposto 3 mesi di tregua in cambio del rilascio di altri 7.000 detenuti e della rim… - teresa_pullano : RT @battiston_g: #Afghanistan: 1) i Talebani avrebbero proposto 3 mesi di tregua in cambio del rilascio di altri 7.000 detenuti e della rim… -