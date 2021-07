Affare fatto, c’è un ritorno al Milan! In attacco trattativa per un brasiliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Non si ferma il calciomercato del Milan. Dopo l’arrivo del francese Maignan, che sostituisce l’ormai neo giocatore del PSG Donnarumma, e dei riscatti ufficiali di Tomori e Tonali, è al lavoro il dirigente rossonero Paolo Maldini. Il suo obiettivo è quello di regalare ai milanisti una rosa quanto più possibile competitiva in tutti i fronti. Ed è fatta per il quarto acquisto. Si tratta del ritorno di Brahim Diaz, il trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid. Calciomercato Milan, novità per Brahim Diaz Elemento imprescindibile nello scacchiere di Pioli. Nella scorsa stagione, il centrocampista è stato autore di un ottimo campionato. Ha infatti sfornato 7 gol e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Non si ferma il calciomercato del Milan. Dopo l’arrivo del francese Maignan, che sostituisce l’ormai neo giocatore del PSG Donnarumma, e dei riscatti ufficiali di Tomori e Tonali, è al lavoro il dirigente rossonero Paolo Maldini. Il suo obiettivo è quello di regalare ai milanisti una rosa quanto più possibile competitiva in tutti i fronti. Ed è fatta per il quarto acquisto. Si tratta deldi Brahim Diaz, il trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid. Calciomercato Milan, novità per Brahim Diaz Elemento imprescindibile nello scacchiere di Pioli. Nella scorsa stagione, il centrocampista è stato autore di un ottimo campionato. Ha infatti sfornato 7 gol e ...

