“Adesso basta”. Chiara Ferragni, mai vista tanto furiosa. La bordata è epica: cosa è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) Uno ‘spettacolo’ indegno quello che è andato in ‘scena’ ieri al Senato. Da una parte chi proponeva semplicemente di instituire delle leggi chiare per far sì che le persone di un altro orientamento sessuale non siano vessate, bullizzate, brutalizzate. Dall’altro che faceva soltanto del terribile ostruzionismo. Anche Chiara Ferragni ha deciso quindi di dire qualche parolina sul dibattito politico odierno in Senato sul Ddl Zan. “Ho sentito senatori parlare di ciccioni” ha esordito la Ferragni, per poi proseguire dicendo: “altri ululare e fischiare come fossero in uno stadio” dimenticando quindi di essere nel Senato della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Uno ‘spettacolo’ indegno quello che è andato in ‘scena’ ieri al Senato. Da una parte chi proponeva semplicemente di instituire delle leggi chiare per far sì che le persone di un altro orientamento sessuale non siano vessate, bullizzate, brutalizzate. Dall’altro che faceva soldel terribile ostruzionismo. Ancheha deciso quindi di dire qualche parolina sul dibattito politico odierno in Senato sul Ddl Zan. “Ho sentito senatori parlare di ciccioni” ha esordito la, per poi proseguire dicendo: “altri ululare e fischiare come fossero in uno stadio” dimenticando quindi di essere nel Senato della ...

6000sardine : Respinta per 1 voto la richiesta sospensiva del #ddlZan. Adesso basta giochetti, approviamolo! Ogni giorno che pa… - borghi_claudio : Intanto una volta scoperti con il sorcio in bocca è arrivata la rettifica di traduzione italiana del regolamento UE… - DSantanche : Continuano gli sbarchi, senza controlli e senza limiti. Adesso basta! #BloccoNavale! - sysmedia68 : RT @chipswilliams1: Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, assolta a Cuneo al processo per concorso in bancarotta Il tempo è sempre galantuo… - Dhamiano55 : RT @6000sardine: Respinta per 1 voto la richiesta sospensiva del #ddlZan. Adesso basta giochetti, approviamolo! Ogni giorno che passa, de… -