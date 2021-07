Accostato al Napoli | Lamela ad un passo dalla Fiorentina

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sportitalia, lapiomba su Erik: il 29enne del Tottenham è il nuovo obiettivo di mercato dei Viola. L'Argentino è in scadenza di contratto e sarà parametro zero la prossima estate. Ecco perché il Tottenham potrebbe pensare di alleggerirsi dell'ultimo anno di ingaggio.anche alcome possibile sostituto di Insigne, l'ex Roma potrebbe scegliere una squadra dove possa essere ancora protagonista al 100% e giocare il massimo possibile.

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli

Va aggiunto che in passato il nome di Vina era statoanche al Milan, a caccia di un nome ... CALCIOMERCATO/ Koulibaly chiede un incontro con ADL: su lui 3 club di Premier CALCIOMERCATO ...... già diverse volte è statoai biancocelesti in passato, stavolta però la voce dall'... Calciomercato/ Spalletti chiama Insigne, cessione in vista per Ounas CALCIOMERCATO LAZIO: PARLA ...Il mercato è iniziato da diverse settimane. Su Kaio Jorge c'è il forte interesse del Milan, il Napoli al momento resta defilato.L'agente di Anel Ahmedhodzic, calciatore svedese classe 1999 in forza al Malmö , parla del futuro del suo assistito, accostato negli ultimi giorni a Napoli e Atalanta.