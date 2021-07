A Roma c’è un ponte volante sopra il Tevere (Di giovedì 15 luglio 2021) Come in una scena di Up, tenero film animato Pixar, sopra al Tevere, a Roma, c’è un ponte volante sospeso, attaccato a tre grandi palloni pieni di aria. Si chiama ponte Farnese ed è un’installazione temporanea (fino al 18 luglio per ammirarla dal vivo) creata dall’artista francese Olivier Grossetête. Il ponte effimero è lungo 18 metri ed è fatto interamente di cartone, che verrà riciclato una volta che l’opera sarà smontata. A farlo volteggiare in cielo sono tre palloni aerostatici bianchi. Inaugurata il 13 luglio, l’installazione è stata voluta dall’Ambasciata di ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Come in una scena di Up, tenero film animato Pixar,al, a, c’è unsospeso, attaccato a tre grandi palloni pieni di aria. Si chiamaFarnese ed è un’installazione temporanea (fino al 18 luglio per ammirarla dal vivo) creata dall’artista francese Olivier Grossetête. Ileffimero è lungo 18 metri ed è fatto interamente di cartone, che verrà riciclato una volta che l’opera sarà smontata. A farlo volteggiare in cielo sono tre palloni aerostatici bianchi. Inaugurata il 13 luglio, l’installazione è stata voluta dall’Ambasciata di ...

