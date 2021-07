A Monterey asta di auto da sogno | c’è la Porsche di Le Mans

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il 13 e il 14 agosto si terrà una delle aste più attese dell'anno a, in California. Una vetrina distoriche esclusive all'evento organizzato da Sotheby's, giunto alla sua 24esima edizione.Il pezzo clou è la917K che nel 1970 scese in pista alla 24 Ore di Le, per poi diventare ancora più celebre dopo aver "recitato" nell'omonimo film con Steve McQueen. Il suo valore è stimato oltre 16 milioni di dollari. All'anche la Ferrari serie III Superamerica del 1959, stimata a 6-8 milioni di dollari.

Ci sono ancora pochissime informazioni a riguardo, ma la Ferrari 150° Italia del 2011 che sarà all'il prossimo agosto a, in California , è già qualcosa di misterioso. Il 13 - 14 agosto la Ferrari immortalata nella foto copertina sarà sicuramente un pezzo pregiato, considerando che è ...Il 13 e il 14 agosto si terrà una delle aste più attese dell'anno a, in California. Una vetrina di auto storiche esclusive all'evento organizzato da Sotheby's, ... All'anche la Ferrari ...A Monterey verrà battuta all'asta una Ferrari di Formula 1 con telaio 2011, ma ospitante altri dettagli più e meno recenti ...Bellissima, unica, restaurata alla perfezione. La Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France’ che andrà all’asta a Monterey per RM Sotheby’s, ha tutto per raggiungere prezzi da record. Si parla, ad ...