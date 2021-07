A Madrid una piazza per Raffaella Carrà: «Ha celebrato la vita e la libertà, la città le renderà omaggio» (Di giovedì 15 luglio 2021) La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Carrà. A darne notizia è il quotidiano spagnolo El Diario. Tutti i partiti hanno votato a favore della proposta, a eccezione di Vox, i cui consiglieri comunali si sono astenuti dal voto. La piazza prescelta si trova fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral, tra i quartieri Chueca e Malasana della capitale spagnola. L’iniziativa era stata promossa da Más Madrid «per valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) La giunta comunale diha approvato la proposta di dedicare unadella capitale spagnola a. A darne notizia è il quotidiano spagnolo El Diario. Tutti i partiti hanno votato a favore della proposta, a eccezione di Vox, i cui consiglieri comunali si sono astenuti dal voto. Laprescelta si trova fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral, tra i quartieri Chueca e Malasana della capitale spagnola. L’iniziativa era stata promossa da Más«per valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e ...

