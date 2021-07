4 regioni rischiano la zona gialla: quali sono mentre la variante Delta alza il numero dei contagi (Di giovedì 15 luglio 2021) La curva dei contagi ricomincia a preoccupare anche a causa della corsa della variante Delta. Alcune regioni vedono alzarsi i loro dati come Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia e si pensa a una possibile soluzione per prevenire il diffondersi del contagio soprattutto in questo momento di grandi spostamenti. Almeno stando agli ultimi dati, comunque, il rischio sembra ancora lontano. Il parametro che decide la zona gialla, al momento, è di 50 casi ogni 100mila. zona gialla: cosa pensano le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) La curva deiricomincia a preoccupare anche a causa della corsa della. Alcunevedonorsi i loro dati come Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia e si pensa a una possibile soluzione per prevenire il diffondersi delo soprattutto in questo momento di grandi spostamenti. Almeno stando agli ultimi dati, comunque, il rischio sembra ancora lontano. Il parametro che decide la, al momento, è di 50 casi ogni 100mila.: cosa pensano le ...

