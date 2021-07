4° “CampusBand Musica & Matematica” | la finale a Milano

(Di giovedì 15 luglio 2021)– Chi sarà il vincitore della quarta edizione del “”, concorso nazionale per gli studenti amanti della? La risposta si avrà venerdì 16 luglio, sera della, ore 21:00, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di(il contest si svolge nell’ambito della rassegna “Estate Sforzesca”, voluta dal Comune di). Dodici finalisti (4 della categoria “Gruppi”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”) si sfideranno a suon die ...

LADISPOLI – La ladispolana Arianna Petruzzi sbarca al Castello Sforzese di Milano. La giovane è infatti tra i finalisti della quarta edizione di CampusBand Musica & Matematica, il concorso nazionale p ... Selezionata da Mario Lavezzi e inserita nella categoria ...