007 | chi vuole una terza agenzia? Il giallo dell’emendamento M5S

(Di giovedì 15 luglio 2021) Non c’è due senza tre. Dopo Aisi e Aise, il governo deve istituire una, nuovadell’intelligence italiana che si occupi di cybersecurity? A chiederlo sono due deputati del Movimento Cinque Stelle, Luigi Iovino ed Emanuele Scagliusi, in un emendamento al Dl cyber (Dl 82/2021) che istituisce l’per la cybersicurezza nazionale. All’articolo 7 del decreto, che definisce le funzioni dell’, i pentastellati chiedono di affiancarne un altro, il 7-bis. “È istituito, all’interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Servizio di ...

Advertising

MariaGrazia_007 : @AurelianoStingi @GuidoAnselmi7 il linguaggio scientifico non viene compreso da tutti... dipende da molte cose.. ne… - GuidoAnselmi7 : @MariaGrazia_007 E così il lavoro di chi da mesi prova a fare capire alle persone che molto molto raramente un vacc… - Figa_Nana : @nerosalvo @MariaGrazia_007 @siscrivestaccat Chi l'ha detto che non mi accorgo? - fabbianorozzang : @catty8323 Perez dice a 007 di andare al Chelsea e prendere a 0 il loro migliore giocatore, 007 va a Londra, Marina… - MariaGrazia_007 : @Nicolametrano ha chi??????? chi ha??????? -

Ultime Notizie dalla rete : 007 chi

Best Movie

... Gollini , ricercato tra Italia - Inghilterra (vincerà questa volta?), Sportiello, conteso dai ... L'AFFARE- Quella di Musso è stata un'operazione tanto indispensabile quanto strategica. Dare a ...... come ne girano tanti già sul mercato nero diè la responsabilità?'. Anche la Fipe - ... Mentre il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale ammonta a 25..676 pari al 46,3 per ...Il capo dell'intelligence britannica, Ken McCallum, ha invitato i cittadini a tenere alta l'attenzione come si è fatto durante il periodo del terrorismo ...Una vita nell'intelligence e nelle Forze armate, ora alla guida della più grande agenzia cyber americana. Jen Easterly è stata scelta da Biden come nuova direttrice della CISA. Ecco chi è e le sfide c ...