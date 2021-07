Zona gialla ad agosto: il rischio per alcune regioni è reale? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare dalla Zona bianca alla Zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali. Molti presidenti di ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare dallabianca allaanche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali. Molti presidenti di ...

Advertising

ladyonorato : Nuove zone gialle? Un suicidio! - MediasetTgcom24 : Sesto S.Giovanni (Milano), focolaio a concerto: appello Ats per tamponi #coronavirusitalia - NicoxSick : @SupportRossi46 Non ha senso la zona gialla con quasi il 50 della popolazione completamente vaccinata, il CTS deve rivedere alcuni parametri - _Imfreakingout_ : Io: (E se entriamo in zona gialla mi sbatto la testa al muro per davvero questa volta) - farfallabra : RT @ultimenotizie: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia rischiano il passaggio in zona gialla: sono vicini alla soglia dei 50 contagi per 10… -