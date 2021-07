“Zona Bianca” | le anticipazioni | il rischio di una nuova ondata e il ddl Zan

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Mercoledì 14 luglio nel nuovo appuntamento con “” – il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro – Giuseppe Brindisi si occuperà, insieme ai suoi ospiti, dei rischi di un’eventualedella pandemia legati ai buchi nella copertura vaccinale degli italiani, in particolare dal fatto che molti over 65, insegnanti e anche qualche politico non siano ancora stati immunizzati. A seguire, spazio alla fine del lavoro a distanza e alle polemiche su chi si è approfittato delle regole dello smart working. E ancora, tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

L'ipotesi più accreditata è quella di rimodulare i parametri che determinano i colori delle regioni in base al numero delle ospedalizzazioni