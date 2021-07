Yemen, 20 milioni di persone allo stremo dopo 6 anni di conflitto: l’appello di UNHCR (Di mercoledì 14 luglio 2021) “In Yemen 20 milioni di persone allo stremo” : l’appello di UNHCR “Noi restiamo ogni giorno al fianco della popolazione Yemenita, il Dnadell’UNHCR è esserci fisicamente per incontrare lo sguardo di chi ha bisogno. La situazione in Yemen, dopo 6 anni di conflitto, è indubbiamente grave e purtroppo anche fortemente sottofinanziata” queste le parole di Chiara Cardoletti, Rappresentante dell’UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, che lancia un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) “In20di” :di“Noi restiamo ogni giorno al fianco della popolazioneita, il Dnadell’è esserci fisicamente per incontrare lo sguardo di chi ha bisogno. La situazione indi, è indubbiamente grave e purtroppo anche fortemente sottofinanziata” queste le parole di Chiara Cardoletti, Rappresentante dell’per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, che lancia un ...

