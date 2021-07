WTA Losanna 2021: Camila Giorgi-Zarina Diyas rinviata a domani dalla pioggia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La pioggia di Losanna ha fatto sì che il match tra Camila Giorgi e la kazaka Zarina Diyas, previsto per la giornata odierna, sia stato rinviato a domani. Niente secondo turno per la marchigiana, almeno per il momento, in terra svizzera. L’acqua ha cominciato a cadere durante il match tra la padrona di casa Jil Teichmann e la belga Marina Zanevska, che era avanti 6-3 2-6 2-1 senza break, ma con un pericoloso 0-30 sul servizio dell’elvetica, quando dal cielo sono arrivate le notizie non proprio asciutte. L’incontro andrà in scena domani, ancora come quinto e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladiha fatto sì che il match trae la kazaka, previsto per la giornata odierna, sia stato rinviato a. Niente secondo turno per la marchigiana, almeno per il momento, in terra svizzera. L’acqua ha cominciato a cadere durante il match tra la padrona di casa Jil Teichmann e la belga Marina Zanevska, che era avanti 6-3 2-6 2-1 senza break, ma con un pericoloso 0-30 sul servizio dell’elvetica, quando dal cielo sono arrivate le notizie non proprio asciutte. L’incontro andrà in scena, ancora come quinto e ...

