William sconfitta in finale | se n’è andato senza salutare o lo hanno bloccato? Ecco come sono andate le cose

Advertising

Eve00452113 : Devo dire che sono rimasta delusa dell' atteggiamento che il principe William ha avuto con le nostre cariche politi… - anne793055412 : RT @j_gufo: Più passano le ore e più si scoprono dettagli succosi sull'eurorosicamento albionico. Ieri sera dopo la sconfitta sua Maestà i… - paolo_stillo : RT @fulvioabbate: Il comportamento miserabile dal principe William che, dopo la sconfitta dell' #Inghilterra, lascia Wembley con moglie e f… - CittadinaJ : #William & #Kate sono andati via alla chetichella. Mancanza di rispetto o vergogna x la propria squadra? Paura dell… - _halseymanic : RT @LadyLokiHiddles: Sto leggendo che William come rappresentante della famiglia reale, avrebbe dovuto premiare i vincitori. E invece amare… -

Ultime Notizie dalla rete : William sconfitta

TGCOM

... il quotidiano aveva trasformato Mancini inWallace con la scritta ' 'Roberto salvaci tu! ... siamo altrettanto sicuri che sarai magnanimo nella" proprio come ti è successo quando ......'fuga' sia falsa perché in un filmato tv si vede il duca di Cambridge guardare il presidente italiano proprio nei momenti successivi allaanche se riconosce che non è chiaro sesi ...Al principe William il difficile compito di descrivere pubblicamente ... scritto il Duca su Twitter aggiungendo un pensiero speciale per i suoi amici calciatori sconfitti in casa: «Siete arrivati ...Altro titolo in prima pagina dedicato al c.t. dell'Italia, che nel volo di ritorno da Wembley aveva accanto a sé, oltre alla coppa, una copia del quotidiano che la sua immagine in stile Braveheart ...