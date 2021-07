Whirlpool rifiuta cassa Covid. Licenziati 359 operai: la Fiom dichiara "guerra" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Niente da fare: al via i licenziamenti anche per i 350 operai della fabbrica Whirlpool di via Argine a Napoli. Il colosso americano degli elettrodomestici ha rifiutato le 13 settimane di cassa integrazione Covid messe a disposizione dal Governo per il sito chiuso il 30 ottobre 2020, stop a seguito del quale solo il blocco normativo emergenziale durante la pandemia aveva impedito i licenziamenti che il gruppo aveva poi annunciato per il primo luglio. Una volta cioè scaduto il divieto generalizzato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 luglio 2021) Niente da fare: al via i licenziamenti anche per i 350della fabbricadi via Argine a Napoli. Il colosso americano degli elettrodomestici hato le 13 settimane diintegrazionemesse a disposizione dal Governo per il sito chiuso il 30 ottobre 2020, stop a seguito del quale solo il blocco normativo emergenziale durante la pandemia aveva impedito i licenziamenti che il gruppo aveva poi annunciato per il primo luglio. Una volta cioè scaduto il divieto generalizzato. Segui su affaritaliani.it

Whirlpool rifiuta le 13 settimane di cassa Covid. Tutti licenziati a Napoli ... ha gelato la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde e le parti sociali l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia Luigi La Morgia al tavolo al Mise. Una vertenza che va ...

Whirlpool, 766 giorni di promesse e illusioni A ottobre dell'anno scorso è il Conte 2 a promettere 100 milioni di aiuti, ma l'azienda rifiuta. Poi arriva il Covid e Whirlpool si porta a casa anche la cassa integrazione pagata dallo Stato.

Whirlpool rifiuta le 13 settimane di cassa Covid. Tutti licenziati a Napoli

Whirlpool avvia i licenziamenti collettivi per 340 operai, proteste a Roma e Napoli L'azienda ha portato sul piatto del Mise incentivi all'esodo e la possibilità di trasefrimento a Varese, i sindacati hanno rotto il dialogo. Operai in rivolta nella notte a Napoli, stamattina sit-in a

