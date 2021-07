Whirlpool, l'azienda annuncia l'avvio della procedura di licenziamento (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Ad per l'Italia, La Morgia: "Siamo consapevoli della nostra scelta, pronti a valutare incentivi per esodi e trasferimenti" Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Ad per l'Italia, La Morgia: "Siamo consapevolinostra scelta, pronti a valutare incentivi per esodi e trasferimenti"

Advertising

gennaromigliore : Chiediamo con forza che il Governo intervenga in sostegno dei lavoratori della #Whirlpool Napoli. Si tratta di una… - InfinitoIsacco : RT @LaNotiziaTweet: A #Napoli #Whirlpool licenzia tutti. Avviata la procedura collettiva. L’azienda non ha accettato la proroga della cassa… - Gcabocla1 : RT @LaNotiziaTweet: A #Napoli #Whirlpool licenzia tutti. Avviata la procedura collettiva. L’azienda non ha accettato la proroga della cassa… - LaNotiziaTweet : A #Napoli #Whirlpool licenzia tutti. Avviata la procedura collettiva. L’azienda non ha accettato la proroga della c… - PAOLAMALACRIDA : RT @SkyTG24: Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti -