Whirlpool Italia | a Napoli licenzia tutti

peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - Elda31977439 : RT @ruotologiacomo: Una miriade di fabbriche che chiudono #Whirlpool compresa,una situazione drammatica ed annunciata da tempo,per alcuni c… - tiberiobagnarol : RT @peppeprovenzano: #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nuovo… - IsraelCoenM : RT @peppeprovenzano: #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nuovo… - DEMS_it : RT @peppeprovenzano: #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nuovo… -

L'amministratore delegato di, Luigi La Morgia, nel confermare i licenziamenti, ha affermato: "Siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore di ...L'amministratore delegato di, Luigi La Morgia, nel confermare i licenziamenti, ha affermato: 'Siamo consapevoli della nostra scelta. Siamo il più grande investitore e produttore di ...Whirlpool Italia: le scuse per la chiusura di Napoli non stanno in piedi, sarebbe necessaria una procedura di inchiesta per comprendere.La Whirlpool vuole trasferire al Nord i napoletani: trasferimento presso la sede di Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese e incentivi per chi lascia ...