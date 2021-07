Whirlpool | azienda | al via licenziamenti collettivi a Napoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Al via la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimentodi Napioli. Lo ha comunicato l'al tavolo al Mise convocato dal viceministro, Alessandra Todde. Dal ...

Advertising

gennaromigliore : Chiediamo con forza che il Governo intervenga in sostegno dei lavoratori della #Whirlpool Napoli. Si tratta di una… - fisco24_info : Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti: Incontro online convocato dal Mise con ad La Morgia e si… - Piergiulio58 : Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti - Ultima Ora - ANSA - mazzarellantoni : RT @TgLa7: #Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti nel corso dell'incontro online convocato dal Mise con ad La Morgia e… - MaggioreSimona : RT @TgLa7: #Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti nel corso dell'incontro online convocato dal Mise con ad La Morgia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool azienda

La doccia gelata é arrivata. Scaduto il blocco, laannuncia la partenza della procedura di licenziamento per i 340 operai dello stabilimento ...arriva in un momento drammatico perché l'...... è stato fatto dai vertici della multinazionale nel corso dell'incontro on line convocato dal Mise e al quale stanno partecipandoe sindacati. L'amministratore delegato diItalia, ...La Whirlpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. (ANSA) ...Napoli, parte la procedura dei licenziamenti della Whirlpool nonostante le richieste del Governo e dei sindacati di ...