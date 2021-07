Wall Street prudente Powell | l’economia migliora ma la strada è ancora lunga

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Procede poco mossa la borsa didopo che il Presidente della Federal Reserve, Jeromeha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che, ma ha affermato che la. Il governatore ha aggiunto che l’inflazione resterà elevata nei prossimi mesi ed ha ribadito che le politiche monetarie saranno di forte sostegno fino alla ripresa completa. Parole giunte nel giorno in cui c’è stato un aumento a sorpresa dell’inflazione americana nel mese di giugno. Sotto i riflettori degli ...

Procede poco mossa la borsa di Wall Street dopo che il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che l'economia migliora, ma ha affermato che la strada è ancora ...Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Cauta anche la borsa di Wall Street, dove l' S&P - 500 segna un - 0,04% dopo che il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che l'economia migliora, ma ...(Teleborsa) – Procede poco mossa la borsa di Wall Street dopo che il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che ...