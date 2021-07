Wall Street in rialzo dopo Powell (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell nel suo discorso alla Cameraha confermato che l’inflazione resterà elevata nei prossimi mesi ed ha ribadito che le politiche monetarie saranno di forte sostegno fino alla ripresa completa. Parole giunte nel giorno in cui c’è stato un aumento a sorpresa dell’inflazione americana nel mese di giugno. Sotto i riflettori degli investitori anche la stagione delle trimestrali evidenzia risultati superiori alle aspettative. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,37% a 35.019 punti; sulla stessa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Partenza alper la borsa diche il numero uno della Fed Jeromenel suo discorso alla Cameraha confermato che l’inflazione resterà elevata nei prossimi mesi ed ha ribadito che le politiche monetarie saranno di forte sostegno fino alla ripresa completa. Parole giunte nel giorno in cui c’è stato un aumento a sorpresa dell’inflazione americana nel mese di giugno. Sotto i riflettori degli investitori anche la stagione delle trimestrali evidenzia risultati superiori alle aspettative. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,37% a 35.019 punti; sulla stessa ...

Advertising

MilanoFinanza : Wall Street apre in rialzo: Powell rassicura i mercati - Sere_tonina : RT @CalcioFinanza: Il palazzo di #WallStreet tricolore per celebrare la vittoria dell’Italia a #EURO2020 - CarliniVittorio : Secondo me la corsa del Nasdaq, e di Wall Street in generale, è solo legata all'idea del 'monetadone' della Fed. I… - maricadale18 : RT @CalcioFinanza: Il palazzo di #WallStreet tricolore per celebrare la vittoria dell’Italia a #EURO2020 - VantaggioSleale : Diretta apertura Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street Wall Street in rialzo dopo Powell Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell nel suo discorso alla Camera ha confermato che l'inflazione resterà elevata nei prossimi mesi ed ha ribadito che le politiche monetarie ...

Fed, Powell: 'mercato del lavoro ha ancora molta strada da fare, tapering QE rimane lontano' La dichiarazione è stata ripresa dal testo del suo discorso, i cui estratti sono stati riportati dal Wall Street Journal.

Wall Street: futures immobili, mercati pendono dalle labbra di Powell (Fed). Avanti con stagione utili Usa Finanza.com Wall Street in rialzo dopo Powell (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell nel suo discorso alla Cameraha confermato che l’inflazione resterà elevata ...

Borse europee in recupero. Bene Wall Street in attesa di Powell Sono il lieve recupero le Borse europee in questa seconda parte di giornata. Milano, dopo la brutta giornata di ieri, è la migliore con +0,61%; in lieve rialzo anche Francoforte e Parigi mentre Londra ...

Partenza al rialzo per la borsa didopo che il numero uno della Fed Jerome Powell nel suo discorso alla Camera ha confermato che l'inflazione resterà elevata nei prossimi mesi ed ha ribadito che le politiche monetarie ...La dichiarazione è stata ripresa dal testo del suo discorso, i cui estratti sono stati riportati dalJournal.(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell nel suo discorso alla Cameraha confermato che l’inflazione resterà elevata ...Sono il lieve recupero le Borse europee in questa seconda parte di giornata. Milano, dopo la brutta giornata di ieri, è la migliore con +0,61%; in lieve rialzo anche Francoforte e Parigi mentre Londra ...