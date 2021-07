Volley femminile, Mondiali Under 20: Italia in semifinale, Polonia battuta 3-1 (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ItalVolley femminile Under 20 batte 3-1 (25-12, 19-25, 27-25, 25-12) la Polonia nel match valevole per la Pool F dei Campionati del Mondo 2021 in corso di svolgimento in Belgio e Olanda e stacca il pass per le semifinali con un turno di anticipo. Per le azzurrine di Massimo Bellano si tratta del quinto successo consecutivo nella rassegna iridata, il secondo nella seconda fase, che le proietta in testa alla classifica con 6 punti. Contro la Polonia la Nazionale Italiana nel primo set è scappata subito avanti, mostrando un ottimo gioco (13-4). Le avversarie con il passare delle azioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Ital20 batte 3-1 (25-12, 19-25, 27-25, 25-12) lanel match valevole per la Pool F dei Campionati del Mondo 2021 in corso di svolgimento in Belgio e Olanda e stacca il pass per le semifinali con un turno di anticipo. Per le azzurrine di Massimo Bellano si tratta del quinto successo consecutivo nella rassegna iridata, il secondo nella seconda fase, che le proietta in testa alla classifica con 6 punti. Contro lala Nazionalena nel primo set è scappata subito avanti, mostrando un ottimo gioco (13-4). Le avversarie con il passare delle azioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Il Bianco Arancio Petrosino in difficoltà per partecipare al prossimo campionato di calcio ... rimanendo tra le nostre mura, il miracolo sportivo della Pallavolo Marsala e della famiglia D'Amico quest'anno nei quarti di finale dei play off per la A1 di Volley femminile. Come loro possono ...

Volley B1, definito lo staff tecnico e sanitario della Conad Alsenese ...Enrico Mazzola La Conad Alsenese comunica la composizione dello staff tecnico e sanitario al servizio di coach Enrico Mazzola nella nuova avventura gialloblù nel campionato di B1 femminile, ...

EuroVolleyU16F: le azzurrine travolgono la Romania 3-0 Altra grande prestazione della nazionale under 16 femminile impegnata nei Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento in Ungheria e Slovacchia. Dopo il turno di riposo osservato nella gior ...

