Volley femminile, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Volley sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La pallavolo gode infatti di ampio spazio all'interno dei Giochi e riempirà entrambe le settimane della rassegna a cinque cerchi. Sono in programma due tornei, quello maschile e quello femminile. Sono qualificate 12 Nazionali per sesso, suddivise in due gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificano ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. L'Italia si presenterà all'appuntamento per essere protagonista. Le donne ...

