"Volevano rapire una giornalista contraria all'hijab obbligatorio": incriminate a New York quattro spie iraniane (Di mercoledì 14 luglio 2021) quattro cittadini iraniani sono stati incriminati negli Usa con l'accusa di aver tentato di organizzare il rapimento di una giornalista iraniana che lavora a New York. Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia. La giornalista, Masih Alinejad, che ha fondato il movimento "La mia libertà invisibile" che incoraggia le donne a non portare il velo islamico, in un tweet ha confermato di essere stata l'oggetto di un complotto. I quattro incriminati, ha affermato il Dipartimento della Giustizia in un comunicato, sono un funzionario dei servizi segreti di Teheran e tre agenti alle sue dipendenze.

