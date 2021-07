Vivere in barca per sfuggire alla crisi e al virus, la storia di Marta a 'Stasera italia' (Di mercoledì 14 luglio 2021) - - > Leggi Anche Cagliari, la storia di Marta: 'La mia casa è una barca a vela' - A Tgcom24: 'Rimpianti? Non averlo fatto prima' - - > Leggi Anche Coppia vende casa a Milano e in barca a vela va ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) - - > Leggi Anche Cagliari, ladi: 'La mia casa è unaa vela' - A Tgcom24: 'Rimpianti? Non averlo fatto prima' - - > Leggi Anche Coppia vende casa a Milano e ina vela va ai ...

Advertising

occhio_notizie : Cagliari, vivere in barca per sfuggire alla crisi e al Covid: la storia di Marta - vivereancona : In barca batte forte il cuore della solidarietà: domenica la terza edizione della Regata per la Vita… - v_senigallia : In barca batte forte il cuore della solidarietà: domenica la terza edizione della Regata per la Vita… - vivere_almeglio : RT @MuseiCaprera: I giocattoli di Manlio Garibaldi bambino, attraverso i quali il padre gli insegnava i segreti della vita marinaresca: un… - lastgiusy_04 : RT @scapolottina: Io comunque me lo meritavo di vivere in una pubblicità di Dolce&Gabbana essere bellissima con un amante bellissimo su una… -