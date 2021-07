Vissani: «Il green pass è una follia. Certi politici non si rendono conto della realtà» (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Il green pass per accedere al ristorante è una follia, ma se dovesse essere l’unico modo per evitare le chiusure dei locali, che green pass sia!». Allo chef Gianfranco Vissani e a suo figlio Luca l’idea del lasciapassare, insomma, non va molto a genio. Ma di una cosa sono Certi: «Le chiusure sono una scelta irripetibile». Dunque, a questo punto, dopo due anni contrassegnati dalla «miopia delle scelte politiche verso imprenditori, lavoratori e pensioni minime», va bene anche il green pass pur di scongiurarle. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Ilper accedere al ristorante è una, ma se dovesse essere l’unico modo per evitare le chiusure dei locali, chesia!». Allo chef Gianfrancoe a suo figlio Luca l’idea del lasciaare, insomma, non va molto a genio. Ma di una cosa sono: «Le chiusure sono una scelta irripetibile». Dunque, a questo punto, dopo due anni contrassegnati dalla «miopia delle scelte politiche verso imprenditori, lavoratori e pensioni minime», va bene anche ilpur di scongiurarle. Il ...

