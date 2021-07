Vietata la musica troppo veloce in palestra, la curiosa restrizione anti-Covid (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anche la musica può avere a che fare con la pandemia? Le restrizioni dell'era Covid sono state particolarmente severe, ma in Corea del Sud ne hanno adottata una qui sconosciuta: limite alla velocità del ballo. Il senso di questa curiosa misura è legato a quanto si va dicendo da un anno e mezzo sul contagio del Sars-CoV-2, ovvero che avviene per via respiratoria in particolare con l'emissione di droplets (goccioline). Il ballo veloce essendo un esercizio massimale ovviamente produce accelerazione del battito cardiaco e forte espirazione: da qui la decisione di vietarlo, anche in palestra. Il limite è ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anche lapuò avere a che fare con la pandemia? Le restrizioni dell'erasono state particolarmente severe, ma in Corea del Sud ne hanno adottata una qui sconosciuta: limite alla velocità del ballo. Il senso di questamisura è legato a quanto si va dicendo da un anno e mezzo sul contagio del Sars-CoV-2, ovvero che avviene per via respiratoria in particolare con l'emissione di droplets (goccioline). Il balloessendo un esercizio massimale ovviamente produce accelerazione del battito cardiaco e forte espirazione: da qui la decisione di vietarlo, anche in. Il limite è ...

Advertising

jackfollasb : La Corea del Sud abbassa il volume della musica in palestra per battere il Covid. Vietata 'Gangnam Style'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La Corea del Sud abbassa il volume della musica in palestra per battere il Covid. Vietata 'Gangnam Style' - repubblica : La Corea del Sud abbassa il volume della musica in palestra per battere il Covid. Vietata 'Gangnam Style' - Pozzuoli21 : #pozzuoli #lidi #pedane #vianapoli #arcofelice #lucrino Non tutte le pedane sono uguali: musica vietata a via Napol… - RisatoNicola : RT @BluDiChina: Torna il coprifuoco in Olanda, ristoranti e bar chiuderanno a mezzanotte, vietata la musica dal vivo. #Covid #COVID19 -