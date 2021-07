VIDEO Tour de France, highlights 17ma tappa: Pogacar vince sul Col du Portet! Battuti Vingegaard e Carapaz (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tadej Pogacar si è comportato da dominatore assoluto in occasione della 17ma tappa del Tour de France, una durissima frazione sui Pirenei che proponeva l’arrivo in quota al Col du Portet. Lo sloveno ha attaccato a 8,5 km dal traguardo ed è rimasto solo insieme all’ecuadoriano Richard Carapaz e al danese Jonas Vingegaard. Il campione in carica, saldamente in maglia gialla, non è riuscito a fare il vuoto nonostante un paio di successive progressione e si è imposto soltanto grazie all’affondo finale a 200 metri dalla cima. L’alfiere della UAE Emirates ha rafforzato il simbolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tadejsi è comportato da dominatore assoluto in occasione delladelde, una durissima frazione sui Pirenei che proponeva l’arrivo in quota al Col du Portet. Lo sloveno ha attaccato a 8,5 km dal traguardo ed è rimasto solo insieme all’ecuadoriano Richarde al danese Jonas. Il campione in carica, saldamente in maglia gialla, non è riuscito a fare il vuoto nonostante un paio di successive progressione e si è imposto soltanto grazie all’affondo finale a 200 metri dalla cima. L’alfiere della UAE Emirates ha rafforzato il simbolo ...

