VIDEO, De Luca videochiama Insigne e Immobile: “Avete onorato la Campania” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, napoletani e campioni d’Europa con l’Italia Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della, Vincenzo De, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzoe Ciro, napoletani e campioni d’Europa con l’Italia

Advertising

matteosalvinimi : In tantissimi a Battipaglia (Salerno) con la Lega per la firma dei #referendumgiustizia. Campania unica regione d'I… - FratellidItalia : ?? 'Liberi di essere, liberi di pensare: #NoDdlZan' Flash mob di #FratellidItalia al Senato. ?? L'intervento di… - La7tv : #omnibus Il microbiologo Andrea #Crisanti commenta un'intervista di Luca #Zaia su #tamponi e parametri di definizio… - corrmezzogiorno : #Napoli VIDEO Insigne e Immobile da Ibiza invitano a vaccinarsi - yoomvvonie : RT @yoomvvonie: giulia with alberto and luca -