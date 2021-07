Vibo Valentia, chiesto il processo per il deputato M5s Riccardo Tucci. “Ha permesso al socio di evadere tasse” (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata fissata per il 28 ottobre l’udienza preliminare del processo al deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci accusato di aver consentito al suo ex socio di evadere le tasse emettendo fatture per 701.500 euro per “operazioni oggettivamente inesistenti”. La Procura di Vibo Valentia, guidata da Cammillo Falvo, ha chiesto il rinvio a giudizio per il parlamentare grillino e per suo cugino Adriano Tucci. Ma anche per Vincenzo Maria Schiavello, Domenico Gaecea e Luigino Schiavello. Tutti dovranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata fissata per il 28 ottobre l’udienza preliminare delaldel Movimento Cinque Stelleaccusato di aver consentito al suo exdileemettendo fatture per 701.500 euro per “operazioni oggettivamente inesistenti”. La Procura di, guidata da Cammillo Falvo, hail rinvio a giudizio per il parlamentare grillino e per suo cugino Adriano. Ma anche per Vincenzo Maria Schiavello, Domenico Gaecea e Luigino Schiavello. Tutti dovranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Vibo Valentia Frode fiscale, Procura Vibo chiede processo per deputato M5S Riccardo Tucci Vibo Valentia " Dichiarazioni fraudolente per evadere le imposte aumentando i costi. Questa l'ipotesi di reato contestata dalla Procura di Vibo Valentia al deputato del Movimento Cinque Stelle ...

Frode fiscale, Procura Vibo chiede processo per deputato M5S Riccardo Tucci Vibo Valentia – Dichiarazioni fraudolente per evadere le imposte aumentando i costi. Questa l’ipotesi di reato contestata dalla Procura di Vibo Valentia al deputato del Movimento Cinque Stelle Riccard ...

