Via la benda dagli occhi, stop ai finanziamenti della Guardia costiera libica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non possiamo più bendarci gli occhi dinanzi a quella “banalità del male” che compie i propri fasti e nefasti nelle acque cimiteriali del Mediterraneo. Non possiamo più tollerare che con i nostri “aiuti” la sedicente Guardia costiera libica prosegua la propria stagione di caccia speronando e sparando contro le barche dei contemporanei dannati della terra. Non possiamo più fare finta di non sapere che le operazioni cosiddette di salvataggio di parte libica siano spesso inseguimento, cattura e deportazione all’inferno di profughi, di fuggiaschi, di una moltitudine ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non possiamo piùrci glidinanzi a quella “banalità del male” che compie i propri fasti e nefasti nelle acque cimiteriali del Mediterraneo. Non possiamo più tollerare che con i nostri “aiuti” la sedicenteprosegua la propria stagione di caccia speronando e sparando contro le barche dei contemporanei dannatiterra. Non possiamo più fare finta di non sapere che le operazioni cosiddette di salvataggio di partesiano spesso inseguimento, cattura e deportazione all’inferno di profughi, di fuggiaschi, di una moltitudine ...

Advertising

CapoOrsoInPiedi : RT @armidago68: e a #Torino Piazza Castello #Brescia Piazza Paolo VI #Perugia Piazza Italia #Parma davanti alla Prefettura #Firenze Via Cam… - lunarossa31 : %C2%ABLibia%2C una benda per non vedere%3F%C2%BB. Oggi in piazza le Ong %7C il manifesto - mariandres2014 : RT @armidago68: e a #Torino Piazza Castello #Brescia Piazza Paolo VI #Perugia Piazza Italia #Parma davanti alla Prefettura #Firenze Via Cam… - ZitelleArturo : RT @armidago68: e a #Torino Piazza Castello #Brescia Piazza Paolo VI #Perugia Piazza Italia #Parma davanti alla Prefettura #Firenze Via Cam… - armidago68 : e a #Torino Piazza Castello #Brescia Piazza Paolo VI #Perugia Piazza Italia #Parma davanti alla Prefettura #Firenze… -