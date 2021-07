Vi racconto come il 2020 mi ha mandato al tappeto e come mi sono rialzato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Esterno notte. Una città deserta e buia, dai grattacieli del centro fino ai bassifondi: serrande abbassate e la sola luce dei lampioni, là dove ce ne sono. Potrebbe essere un hard-boiled. Un protagonista un po' triste, solitario y final, con “un lavoro che in inverno può essere violento”, come confida lui stesso. Uno da noir, appunto, con sulle spalle tutto il peso dei propri sbagli e il naso schiacciato da parecchie porte sbattute in faccia. Che si barcamena in un mestiere che si è bene o male inventato. Uno, insomma, che conosce il rumore che fanno i sogni infranti. Il nostro Philip Marlowe si chiama Diego Cajelli, non fa il detective ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Esterno notte. Una città deserta e buia, dai grattacieli del centro fino ai bassifondi: serrande abbassate e la sola luce dei lampioni, là dove ce ne. Potrebbe essere un hard-boiled. Un protagonista un po' triste, solitario y final, con “un lavoro che in inverno può essere violento”,confida lui stesso. Uno da noir, appunto, con sulle spalle tutto il peso dei propri sbagli e il naso schiacciato da parecchie porte sbattute in faccia. Che si barcamena in un mestiere che si è bene o male inventato. Uno, insomma, che conosce il rumore che fanno i sogni infranti. Il nostro Philip Marlowe si chiama Diego Cajelli, non fa il detective ...

