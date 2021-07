Veronica Dell'Olio sposa il progetto Dinamo Women (Di mercoledì 14 luglio 2021) TagsDinamo Women 2021 - 2022La lunga marchigiana alla corte di coach Antonello Restivo La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l'ingaggio Dell'atleta italiana Veronica Dell'Olio per la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tags2021 - 2022La lunga marchigiana alla corte di coach Antonello Restivo LaBanco di Sardegna è lieta di annunciare l'ingaggio'atleta italianaper la ...

Veronica Dell'Olio sposa il progetto Dinamo Women TagsDinamo Women 2021 - 2022La lunga marchigiana alla corte di coach Antonello Restivo La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l'ingaggio dell'atleta italiana Veronica Dell'Olio per la stagione 2021 - 2022. Classe 1993, ala grande di 185 centimetri, giocatrice che nonostante la giovane età vanta un lungo curriculum in A2 dove si è messa in evidenza come una ...

