Veronica Ciardi | la sua reazione dopo il dramma con Sarah Nile

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha avuto una “ilscatenato daper il mancato invito al suo matrimonio. La più immediata, la più semplice (nonché la più comune): l’unfollow su Instagram. Secondo una ricostruzione dei fan(che ha messo il profilo privato) ha tolto il segui sia a, sia a suo marito. Insomma, con quella famiglia non vuole più avere niente a che farci. Aggiornamento:ha ripreso in mano il telefono e ha defollowato ...

Sarah Nile infuriata con, il motivo? l'ex gieffina non l'ha invitata al matrimonio con Bernardeschi. Lei non ci sta e sbotta sui social 'ho provato molto imbarazzo e tristezza'. Vediamo insieme cosa è accaduto ...Dopo il durissimo sfogo di Sarah Nile a causa del mancato invito al matrimonio dell'amicacon il calciatore della nazionale Federico Bernardeschi , arriva puntuale la reazione della. Un matrimonio di cui si parlava da più di un mese e che è avvenuto a poche ore di distanza ...Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono detti ‘Sì’ tra i cori dei tifosi |SCOPRI DI PIÙ Adesso arriva l'estate, che è sempre un momento decisivo per le relazioni. I due, infatti, avranno l'occasione di ...Bernardeschi ha detto sì a Veronica Ciardi 48 ore dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020: la confessione della moglie.