Venezia | stop alle grandi navi Le immagini che non vedremo più

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Alte come grattacieli, sconfinate come città gggianti. Lehanno fatto per anni da comparse ingombranti nel panorama mozzafiato di, come raccontano le foto che abbiamo raccolto nella gry. Ma dal 1° agosto le cose cambiano. È stato, infatti, approvato il decreto legge che vieta ai giganti delle crociere di passare davanti a San Marco e nel canale della Giudecca. “Un passaggio chiave per la tutela della laguna”, lo ha definito il Presidente del consiglio Mario Draghi. Il provvedimento arriva dopo anni di rinvii, polemiche e incidenti, come lo scontro tra una nave e un battello nel ...

Dal primo agosto le grandi navi da crociera da oltre 25mila tonnellate non potranno più passare davanti a San Marco ed entrare nel canale della Giudecca di Venezia ...Il consiglio dei ministri, dopo mesi di discussioni e proteste, ha approvato ieri pomeriggio il decreto legge che introduce misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per ...