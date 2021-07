Venezia | stop alle grandi navi | la decisione del Governo

Advertising

Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica»

'Un testo importante per la tutela della laguna di, un bando per rendere compatibile l'attività croceristica con la salvaguardia paesaggistica e ambientale', si legge in una nota di Palazzo ...Il decreto legge arriva ad appena un mese di distanza da un preciso avvertimento dell' Unesco , che aveva minacciato di inserirenella lista nera dei siti a rischio. Con il provvedimento ...Le grandi navi di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate da agosto saranno spostate a Marghera. È quanto prevede il decreto per Venezia approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ...«Abbiamo stanziato 157 milioni per gli approdi e la manutenzione – aggiunge Giovannini – nonché 170 milioni per il Porto di Venezia. La parola manutenzione è molto chiara. Vorrei poi ricordare che non ...