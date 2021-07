Venezia | finalmente c’è lo stop alle grandi navi Senza il divieto all’ingresso fin davanti Piazza San Marco avremmo perso il patrocinio Unesco

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal primo agosto lenon passeranno più dal canale della Giudecca a. L’approvazione del decreto sulle(qui la nota di Palazzo Chigi), varato ieri dal Cdm, viene salutato con entusiasmo dal ministro della Cultura Dario Franceschini (“davvero una giornata importante: non è esagerato definirla storica”) ma le associazioni di categoria non la pensano esattamente allo stesso modo e, pur prendendo atto che il Governo haassunto una decisione, dopo anni in cui le compagnie di crociera hanno chiesto una soluzione alternativa al passaggio delle ...

"Era da molti anni " aggiunge " che si cercava di trovare una soluzione edal primo ...per gli approdi e la manutenzione " aggiunge Giovannini " nonchè 170 milioni per il Porto di. ...Sotto la direzione della Procura della Repubblica di, le Fiamme gialle sono riuscite a ... in questi giorni, è riuscitoa portarla a casa, in attesa del dissequestro definitivo. ...«Era da molti anni – aggiunge – che si cercava di trovare una soluzione e finalmente dal primo agosto le crociere ... aggiunge Giovannini – nonchè 170 milioni per il Porto di Venezia. La parola ...Dal primo agosto le grandi navi non potranno più transitare davanti a San Marco e sul canale della Giudecca. Lo stabilisce il decreto legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Sono pr ...