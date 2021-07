Venezia, decreto approvato: dal primo agosto stop alle grandi navi (Di mercoledì 14 luglio 2021) approvato il decreto per Venezia: dal primo agosto le grandi navi di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate saranno spostate a Marghera Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha comunicato via Twitter che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sul capoluogo veneto. Infatti, a Venezia dal primo agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Il nuovo ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021)ilper: dalledi dimensioni superiori25mila tonnellate saranno spostate a Marghera Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha comunicato via Twitter che il Consiglio dei Ministri haillegge sul capoluogo veneto. Infatti, adallenon passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Il nuovo ...

dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - Agenzia_Ansa : Il decreto per le Grandi navi a Venezia dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Lo… - RaiNews : Grandi Navi a #Venezia, stop dal primo agosto. Franceschini: 'Giornata storica' -> - AmmirabileElena : RT @dariofrance: A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il d… - dukana2 : RT @ChrisPeverieri: #Venezia | Ci risiamo, nuovo decreto stabilisce che dal 1° agosto le grandi navi superiori a 25k tonnellate non potrann… -