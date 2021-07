Venezia | critiche al decreto grandi navi “Contrari a ristori per multinazionali” Cgil | “Si poteva finire la stagione”

Advertising

marpiro59 : RT @OxfamItalia: 'L'accordo del #G20Italy Finanze a #Venezia: un compromesso insufficiente e poco ambizioso, ma è comunque un passo avanti.… - robbibarbieri : RT @OxfamItalia: 'L'accordo del #G20Italy Finanze a #Venezia: un compromesso insufficiente e poco ambizioso, ma è comunque un passo avanti.… - Leonardobecchet : RT @OxfamItalia: 'L'accordo del #G20Italy Finanze a #Venezia: un compromesso insufficiente e poco ambizioso, ma è comunque un passo avanti.… - MasloMisha : RT @OxfamItalia: 'L'accordo del #G20Italy Finanze a #Venezia: un compromesso insufficiente e poco ambizioso, ma è comunque un passo avanti.… - Concord_Italia : RT @OxfamItalia: 'L'accordo del #G20Italy Finanze a #Venezia: un compromesso insufficiente e poco ambizioso, ma è comunque un passo avanti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia critiche

Corriere marittimo

La Regione FriuliGiulia , si leggeva nelle note, comunicava di aver eliminato 1 caso ... Una scelta " non andata esente da- ma che comunque ha portato ad un boom di prenotazioni . ...... per evitare la spiacevole sorpresa e soprattutto per non prestare il fianco ada parte ... Viterbo oltre ai comuni di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì " Cesena), Jesolo ()...In una Biennale dominata – così come il discorso politico e architettonico degli ultimi anni – da temi quali inclusività, sostenibilità e comunità, ci domandiamo se non sia il caso di rivendicare, inv ...Il terminal fa sapere che le compagnie da crociera Usa e quelle di lusso sono contrarie a spostarsi a Marghera. Federagenti attacca: «Si è azzerato un porto» ...