Variante Delta inarrestabile. Solo il vaccino non basta. Incidenza in crescita anche nei Paesi ad alta copertura. E ora in Italia si teme l'effetto della sbornia Azzurra (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quando e se le follie delle notti magiche europee presenteranno il conto, si tireranno le somme. Ma quando e se dovesse accadere c'è già una certezza: il prezzo dei festeggiamenti, con tanto di assembramenti senza mascherine che hanno accompagnato le vittorie dell'Italia fino al gran finale del bagno di folla di lunedì (leggi l'articolo), in pieno centro a Roma, per la sfilata in pullman della Nazionale, attesa a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, sarà salatissimo per tutti gli Italiani. E non Solo per le poche migliaia di incontenibili tifosi che, con il loro comportamento, hanno creato tutte le premesse per una ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid, Sileri: "Dobbiamo seguire l'esempio della Francia con il Green Pass" Dal suo punto di vista, il sistema dei parametri andrebbe rivisto nel giro di una o due settimane, così da tener conto di fattori come le vaccinazioni e la diffusione della variante Delta. "Pare ...

Il green pass modello Macron divide gli schieramenti Il rischio variante Delta L'arrivo di altre varianti, come quella Delta che ha portato ad una nuova ondata di contagi soprattutto in Gran Bretagna, chiama la politica e gli esperti sanitari a ...

Cosa aspettarsi dalla variante Delta? La verità nei numeri ilGiornale.it Variante Delta, Sileri propone il Green pass in discoteche e ristoranti Variante Delta, Sileri propone il Green pass in discoteche e ristoranti. Il sottosegretario alla Salute lancia l'obbligo della doppia vaccinazione per 'aggirare' la variante più diffusa del Covid ...

Covid-19: la progressione della variante Delta e le misure nei vari Paesi Covid-19: la progressione della variante Delta e le misure nei vari Paesi europei. Obbligatorietà (quasi) dei vaccini in Francia mentre la Scozia annuncia la revoca di una serie di misure restrittiveV ...

