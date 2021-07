Variante Delta inarrestabile. Solo il vaccino non basta. Incidenza in crescita anche nei Paesi ad alta copertura. E ora in Italia si tema l’effetto della sbornia Azzurra (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quando e se le follie delle notti magiche europee presenteranno il conto, si tireranno le somme. Ma quando e se dovesse accadere c’è già una certezza: il prezzo dei festeggiamenti, con tanto di assembramenti senza mascherine che hanno accompagnato le vittorie dell’Italia fino al gran finale del bagno di folla di lunedì (leggi l’articolo), in pieno centro a Roma, per la sfilata in pullman della Nazionale, attesa a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, sarà salatissimo per tutti gli Italiani. E non Solo per le poche migliaia di incontenibili tifosi che, con il loro comportamento, hanno creato tutte le premesse per una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quando e se le follie delle notti magiche europee presenteranno il conto, si tireranno le somme. Ma quando e se dovesse accadere c’è già una certezza: il prezzo dei festeggiamenti, con tanto di assembramenti senza mascherine che hanno accompagnato le vittorie dell’fino al gran finale del bagno di folla di lunedì (leggi l’articolo), in pieno centro a Roma, per la sfilata in pullmanNazionale, attesa a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, sarà salatissimo per tutti glini. E nonper le poche migliaia di incontenibili tifosi che, con il loro comportamento, hanno creato tutte le premesse per una ...

