Variante Delta, al Papa Giovanni un solo ricovero. Garattini: “Ma non pensiamo di essere tornati alla normalità” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da martedì 13 luglio la terapia intensiva è vuota, mentre i ricoveri per Covid-19 sono in “lenta ma continua decrescita”, fanno sapere dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sempre martedì si contavano in totale 13 pazienti (il 13 giugno, un mese fa, erano 30: 22 acuti, 8 in intensiva). Uno di questi è ricoverato in reparto dopo avere contratto la Variante Delta del virus, quella che attualmente preoccupa di più gli esperti e che è stata individuata per la prima volta in India nell’ottobre 2020. Sul tema abbiamo chiesto un commento a Silvio Garattini, scienziato e farmacologo bergamasco di fama ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da martedì 13 luglio la terapia intensiva è vuota, mentre i ricoveri per Covid-19 sono in “lenta ma continua decrescita”, fanno sapere dall’ospedaleXXIII di Bergamo, dove sempre martedì si contavano in totale 13 pazienti (il 13 giugno, un mese fa, erano 30: 22 acuti, 8 in intensiva). Uno di questi è ricoverato in reparto dopo avere contratto ladel virus, quella che attualmente preoccupa di più gli esperti e che è stata individuata per la prima volta in India nell’ottobre 2020. Sul tema abbiamo chiesto un commento a Silvio, scienziato e farmacologo bergamasco di fama ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - EnzoQuareEQ7 : RT @4everAnnina: Le terapie intensive degli ospedali sono vuote, i medici di base non fanno un cazzo e la variante delta è una farsa. - CarpaneseSilva1 : RT @4everAnnina: Le terapie intensive degli ospedali sono vuote, i medici di base non fanno un cazzo e la variante delta è una farsa. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Pnrr, in arrivo i primi 25 mld ... ha ricordato il ministro , sottolineando come 'nelle ultime settimane tocchiamo con mano anche in Europa elementi di significativa ripresa del contagio dovuti alla variante Delta': 'Siamo ancora in ...

Zona gialla, l'allarme dei governatori: 'Nuovi criteri o si richiude' Variante Delta, zona gialla per 5 regioni? Dal Veneto alla Campania ecco chi rischia Nell'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità (diffuso venerdì scorso) c'erano quattro regioni con più di ...

Cosa aspettarsi dalla variante Delta? La verità nei numeri il Giornale Contagi Covid, frenata dopo lo sprint: «Le Marche non rischiano la zona gialla» ANCONA - «Un allarmismo attualmente ingiustificato». Il governatore Francesco Acquaroli liquida le proiezioni, diffuse da giorni sulla stampa nazionale, che vorrebbero le Marche tra ...

Obbligo vaccino, Bassetti: “Impariamo dalla Francia” Nell'Italia in allerta per la variante Delta del coronavirus, gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati.

... ha ricordato il ministro , sottolineando come 'nelle ultime settimane tocchiamo con mano anche in Europa elementi di significativa ripresa del contagio dovuti alla': 'Siamo ancora in ..., zona gialla per 5 regioni? Dal Veneto alla Campania ecco chi rischia Nell'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità (diffuso venerdì scorso) c'erano quattro regioni con più di ...ANCONA - «Un allarmismo attualmente ingiustificato». Il governatore Francesco Acquaroli liquida le proiezioni, diffuse da giorni sulla stampa nazionale, che vorrebbero le Marche tra ...Nell'Italia in allerta per la variante Delta del coronavirus, gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati.