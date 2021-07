Varenna, autobus pieno di ragazzini prende fuoco in galleria: nessun ferito grave (Di mercoledì 14 luglio 2021) Varenna, autobus pieno di ragazzini prende fuoco in galleria. Un autobus pieno di ragazzini diretti a un campo estivo ha preso fuoco nella galleria Fiumelatte sulla statale 36 all’altezza di Varenna, nel Lecchese. nessuna delle persone a bordo ha riportato gravi ferite: sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati soccorsi in codice verde. La strada è stata chiusa e poi riaperta dopo essere stata messa in sicurezza. Questa mattina poco dopo le 9 un ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 luglio 2021)diin. Undidiretti a un campo estivo ha presonellaFiumelatte sulla statale 36 all’altezza di, nel Lecchese.a delle persone a bordo ha riportato gravi ferite: sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati soccorsi in codice verde. La strada è stata chiusa e poi riaperta dopo essere stata messa in sicurezza. Questa mattina poco dopo le 9 un ...

