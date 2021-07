Vaccino, nuova malattia collegata? Gli esperti indagano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si starebbe indagando su un possibile collegamento tra un Vaccino specifico che porterebbe ad una rara patologia neurologica. Vaccino (AdobeStock)Si sta per aprire un nuovo scenario per quanto riguarda la somministrazione del Vaccino Johnson & Johnson. La Food and Drug Administration ha emesso un avviso su una possibile relazione tra il farmaco e una malattia. La malattia in questione sarebbe una rara patologia neurologica conosciuta come sindrome di Guillain-Barré. Per l’agenzia americana il rischio sarebbe dalle tre alle cinque volte più alto per chi fa il Vaccino ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si starebbe indagando su un possibile collegamento tra unspecifico che porterebbe ad una rara patologia neurologica.(AdobeStock)Si sta per aprire un nuovo scenario per quanto riguarda la somministrazione delJohnson & Johnson. La Food and Drug Administration ha emesso un avviso su una possibile relazione tra il farmaco e una. Lain questione sarebbe una rara patologia neurologica conosciuta come sindrome di Guillain-Barré. Per l’agenzia americana il rischio sarebbe dalle tre alle cinque volte più alto per chi fa il...

