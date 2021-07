Vaccino Johnson & Johnson, nuovo allarme: “Aumenta rischio della sindrome di Guillain-Barré”. Ecco cos’è (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima il caos attorno ad AstraZeneca, ora i ‘riflettori’ puntati sul Vaccino monodose americano Johnson & Johnson, quello che in Italia viene somministrato anche nelle farmacie. La Food and Drug Administration Usa ha deciso di aggiungere nel foglietto illustrativo un’avvertenza: Johnson & Johnson potrebbe portare a un aumento del rischio di sviluppare una malattia neurologica molto rara, meglio conosciuta come “sindrome di Guillan-Barrè”. Leggi anche: Zaia: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima il caos attorno ad AstraZeneca, ora i ‘riflettori’ puntati sulmonodose americano, quello che in Italia viene somministrato anche nelle farmacie. La Food and Drug Administration Usa ha deciso di aggiungere nel foglietto illustrativo un’avvertenza:potrebbe portare a un aumento deldi sviluppare una malattia neurologica molto rara, meglio conosciuta come “di Guillan-Barrè”. Leggi anche: Zaia: ...

